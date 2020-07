Mad Max, Charlize Theron sul prequel dedicato a Furiosa: "Mi si spezza il cuore non farne parte" (Di lunedì 6 luglio 2020) Charlize Theron ha svelato di essere dispiaciuta per la scelta di affidare il ruolo di Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road a un'altra attrice. Charlize Theron ha commentato la scelta di affidare il ruolo di Furiosa in un film prequel di Mad Max a un'altra attrice, svelando di aver provato un po' di dispiacere per la scelta compiuta da George Miller. La star ha avuto modo di parlare del progetto in fase di sviluppo in occasione di un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter durante la promozione del suo nuovo film The Old Guard. L'attrice ha sottolineato: "Rispetto totalmente George Miller, ancora di più dopo la realizzazione di Mad Max: Fury Road con lui, è un maestro. Gli auguro solo il meglio". Charlize Theron ha ... Leggi su movieplayer

