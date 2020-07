Lotta Lazio-Inter-Atalanta: il quarto posto (per ora) non dà la qualificazione matematica in Champions (Di lunedì 6 luglio 2020) Si infiamma la Lotta per il secondo, terzo e quarto posto in Serie A. Con le sconfitte clamorose Interne di Lazio e Inter, l’Atalanta, che è riuscita ancora una volta a vincere seppur soffrendo sul campo del Cagliari, si è portata ora a meno cinque dai biancocelesti e a un solo punto dai nerazzurri. E se a molti potrebbe sembrare una questione di dettagli quella legata alle posizioni dalla seconda alla quarta, in realtà così non è. Per il momento, infatti, soltanto il secondo e terzo posto garantiscono la qualificazione alla prossima Champions League. IL REGOLAMENTO – E il quarto posto? Per quello bisognerà attendere, e soltanto dopo la fine del campionato, in una stagione anomala in cui le coppe europee si giocano ad agosto e in coda. La Roma e il Napoli, infatti, sono entrambe in corsa in Europa League e in Champions League. ... Leggi su sportface

