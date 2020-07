L’imprenditore untore di Vicenza ha ritratto un paese (Di lunedì 6 luglio 2020) L’imprenditore untore di Vicenza ha ritratto un paese L’imprenditore vicentino della Laserjet ha 65 anni, è benestante, vive in un villone con maggiordomo e ha già collezionato svariate denuncie per sfruttamento della prostituzione. Parte per la Serba il 24 giugno con due collaboratori e un amico, va in una filiale locale dell’azienda, si infetta a contatto con un vecchio impiegato serbo 70enne “asintomatico” e rientra in auto a Sossano con tutta la comitiva. Una volta tornato, forse ispirato dal celebre hashtag #AbbracciaUnCinese contatta una massaggiatrice per straviarsi, e dopo aver completato il massaggio più vecchio del mondo ricontatta gli amici e decide di far rotta per Medjugore, in Bosnia. Il 27, quando torna, nota che gli manca l’appetito e gli fanno male le ossa. Si misura la febbre: 38°.Segui Termometro Politico ... Leggi su termometropolitico

