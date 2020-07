La Rai omaggia Ennio Morricone: stasera l’intervista di Fazio e uno speciale Techetecheté (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, su Rai 1 stasera l’intervista di Fazio e uno speciale di Techetecheté La Rai omaggia il maestro Ennio Morricone, scomparso questa mattina, 6 luglio 2020, all’età di 91 anni. Cambiano i palinsesti tv per ricordare un gigante del nostro tempo, che ha composto alcune delle musiche più belle, destinate a passare alla storia. Rai 1 in particolare alle 20.30 di oggi, subito dopo la fine del Tg1, omaggia il compositore riproponendo l’intervista di Fabio Fazio del 2017 a Che tempo che fa. A seguire una puntata speciale di Techetecheté interamente dedicata ad Ennio Morricone. Il necrologio che Ennio Morricone si è scritto da solo: “A mia moglie il più doloroso addio” Il musicista si è spento oggi dopo essere stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale dopo una caduta che gli aveva provocato la ... Leggi su tpi

