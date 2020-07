Juve | inizia la settimana decisiva per lo Scudetto con la qualificazionein Champions

Juve, inizia la settimana decisiva per lo Scudetto con la qualificazione...in Champions (Di lunedì 6 luglio 2020) La Juventus vola a +7 sulla Lazio e a +11 sull'Inter. I bianconeri hanno sfruttato al meglio l'ultima giornata e i ko della Lazio contro il Milan e dell'Inter contro il Bologna. Ora inizierà una settimana che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato. Come riporta Sport Mediaset, grazie al successo del Napoli sulla Roma, infatti, i bianconeri hanno un vantaggio di 27 punti sul quinto posto (occupato proprio da azzurri e giallorossi) e sono aritmeticamente qualificati per... Leggi su 90min

Juve, inizia la settimana decisiva per lo Scudetto con la qualificazione...in Champions

La Juventus vola a +7 sulla Lazio e a +11 sull'Inter. I bianconeri hanno sfruttato al meglio l'ultima giornata e i ko della Lazio contro il Milan e dell'Inter contro il Bologna. Ora inizierà una setti ...

