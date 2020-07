Intramontabile audio WhatsApp su Teresa Fidalgo: leggenda Youtube sull’incidente è una bufala (Di lunedì 6 luglio 2020) Quella di Teresa Fidalgo è indubbiamente una storia Intramontabile, con il relativo audio WhatsApp che di tanto in tanto fa nuovamente la sua apparizione sui nostri smartphone. Sono anni che, periodicamente, un video Youtube inizia a diffondersi, creando apprensione anche tra gli utenti italiani che tendono a credere facilmente a storie del genere. Premettiamo che in parte ne parlammo anche un paio di anni fa sul nostro sito, ma evidentemente occorre un approfondimento più sostanzioso a luglio 2020. In cosa consiste la bufala su Teresa Fidalgo e l’audio WhatsApp preso dal video Youtube Qual è la storia che riguarda Teresa Fidalgo? Si tratta di un video di alcuni minuti, apparentemente registrato da tre ragazzi portoghesi in auto. I giovani, una notte, incontrano una ragazza disorientata e apparentemente vittima di qualcosa di brutto. Decidono di ... Leggi su bufale

