Incubo finito, ex consigliere assolto con formula piena (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra considerato il collettore tra il comune di Mugnano (Napoli) e il clan Amato-Pagano che in zona detta legge. Ma questa mattina il gip del tribunale di Napoli, Gabriella Bonavolotà lo ha assolto con formula piena. Tira un sospiro di sollievo Gennaro Bove, ex consigliere comunale del comune nella periferia nord di Napoli che fu raggiunto da una misura di custodia cautelare di obbligo di dimora. Ma si è sempre professato innocente e grazie alla tesi dimostrata dal suo avvocato difensore è stato scagionato da ogni accusa nonostante il pm avesse chiesto 4 anni di reclusione. Nel 2005 l'ex consigliere venne eletto con la lista Udeur, candidato sindaco del centrosinistra Daniele Palumbo. Nel 2010 è stato candidato consigliere ancora con l'Udeur a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Massarelli ma ...

