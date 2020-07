Incentivi auto 2020, le elettriche con ecobonus fino a 10 mila euro (Di lunedì 6 luglio 2020) fino 10 mila euro di Incentivi auto per elettriche o ibride a bassissime emissioni: quali modelli ne beneficiano. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente ampliato i cosiddetti ecoIncentivi previsti per l’acquisto di auto elettriche o ibride plug-in nel 2020. Ne potranno eventualmente beneficiare tutti gli acquisti compiuti tra il 1° agosto al 31 dicembre 2020, salvo proroghe. E il Decreto Rilancio prevede che rientrino nella lista di mezzi “ecologici” che danno diritto a ecoIncentivi anche i modelli di auto non elettriche né ibride purché euro 6. La parte più interessante del DL Rilancio resta tuttavia quella che riguarda auto elettriche e ibride plug-in. Le cosiddette “plug-in” sono auto che sfruttano un efficiente motore a benzina in assenza di carica della batteria. E il pacco batteria è ... Leggi su bloglive

