In forte rialzo la Borsa di New York (Di lunedì 6 luglio 2020) (TeleBorsa) – Giornata di forti guadagni per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo dell’1,53%; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,38%. Su di giri il Nasdaq 100 (+1,55%); sulla stessa tendenza, sale l’S&P 100 (+1,34%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+2,54%), energia (+2,24%) e beni di consumo secondari (+1,62%). Al top tra i giganti di Wall Street, Walgreens Boots Alliance (+4,07%), Goldman Sachs (+3,27%), Travelers Company (+3,08%) e American Express (+3,03%). Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors (+7,01%), Baidu (+5,41%), Xilinx (+4,85%) e Tripadvisor (+3,82%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Altera, che continua la seduta con -1,04%. Si muove sotto la parità Citrix Systems, evidenziando un decremento ... Leggi su quifinanza

Nonostante i dati sulle immatricolazioni delle auto in Italia della settimana scorsa, che continuano a subire gli effetti delle chiusure dei concessionari durante il periodo di lockdown (giugno la ven ...

Forex, Yuan forte contro dollaro su aumento appetito rischio

LONDRA (Reuters) - Lo yuan guida le valute più legate alle commodities al rialzo, in un mercato sempre più orientato al rischio sulle crescenti attese per un robusto rimbalzo dell'economia cinese, men ...

