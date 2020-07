Il cambio di passo inciampa sulla Libia (Di lunedì 6 luglio 2020) Contrordine compagni, la parentesi aperta da Zingaretti – il “cambio di passo”, la concretezza, la “svolta” – è stata già chiusa da Franceschini: Conte è bravo, bravissimo, dunque bene così, anzi non è neanche un tabù discutere la riduzione dell’Iva, considerata, fino a qualche giorno dal Pd, sia al Tesoro che al Nazareno, una specie di bestemmia. E l’alleanza con i Cinque Stelle è strategica, serve solo, dopo un anno di Governo assieme, un “surplus di riflessione”, se sulle Regionali le forze che si sono messe insieme per arginare Salvini, e con esso la minaccia fascista, non trovano un accordo nemmeno davanti a un candidato nostalgico della marcia su Roma. E non lo trovano neanche in Liguria, la terra del capo morale dei Cinque Stelle e del vicesegretario del Pd.Si riparte ... Leggi su huffingtonpost

Contrordine compagni, la parentesi aperta da Zingaretti – il “cambio di passo”, la concretezza, la “svolta” – è stata già chiusa da Franceschini: Conte è bravo, bravissimo, dunque bene così, anzi non ...

Gravina, è tutto pronto per il quarto rimpasto di giunta

Tre nomi per tre poltrone. O meglio quattro, perché in ballo c’è anche la vicepresidenza del Consiglio comunale. Un rinnovamento, il quarto in due anni, che a Gravina, per l’amministrazione Giammusso, ...

