Fonseca: «Tifosi fantastici anche in questo momento no» – VIDEO

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli. «Non siamo soddisfatti di questa situazione. Ma devo dire che questa partita è stata diversa dalle altre due che abbiamo perso. Io capisco i Tifosi, ma devo dire che sono fantastici anche in questo momento che non è facile. Posso dire che lavoriamo per migliorare questa situazione. Se abbiamo questo spirito di squadra ritorneremo ad essere la squadra che ha giocato bene tante partite».

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli. «Non siamo soddisfatti di questa situazione. Ma devo dire che questa partita è stata d ...

