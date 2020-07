Ennio Morricone per l’ultimo addio si scrive da solo il necrologio: “Non voglio disturbare” (Di lunedì 6 luglio 2020) La notizia della morte di Ennio Morricone ha colpito l’Italia intera. In pochi sapevano che il grande maestro fosse ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta. Ma Morricone, che aveva 91 anni e sapeva bene che probabilmente la sua vita sarebbe presto finita, ha dato un colpo di coda anche sul finale. Ha suonato una sua melodia particolare. Il necrologio se l’è scritto da solo, con i saluti, l’addio alla sua famiglia e anche una richiesta che ha colpito tutti. Ha scritto di volere i funerali in forma privata: “Non voglio disturbare” si legge sul foglio necrologio mostrato pochi minuti fa alla stampa dall’avvocato vicino a Ennio anche nelle sue ultime ore di vita. Ennio Morricone SI scrive DA solo IL necrologio “Io Ennio Morricone sono morto”. questo l’incipit del testo che, come ha spiegato l’avvocato amico ... Leggi su ultimenotizieflash

