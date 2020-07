DL Rilancio, Confagricoltura: bene misure per credito (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – “Accogliamo con favore gli interventi annunciati dalla Ministra Bellanova che vengono incontro alle nostre richieste di taglio del costo del lavoro per i comparti del settore primario maggiormente in crisi e di sostegno al credito per le imprese agricole”. Il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta positivamente l’approvazione dell’emendamento al Decreto Rilancio che destina 426 milioni all’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, per i primi sei mesi 2020, dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, oltre che dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. L’intervento va ad aggiungersi – evidenzia Confagricoltura – tra l’altro, all’istituzione del Fondo ... Leggi su quifinanza

