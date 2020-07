Coronavirus, ordinavano agli operatori del 118 di suonare le sirene per terrorizzare tutti? Nessuna prova (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il 2 luglio 2020 il giornalista Cesare Sacchetti condivide sulla sua pagina Facebook un video Youtube del canale liberamenteservo dal titolo «operatori 118: avevamo l’ordine di azionare la sirena», il tutto per sostenere che non ci sia mai stata un’emergenza Coronavirus in Italia e che «un manipolo di criminali che si è impossessato del Paese e che ha instaurato un regime del terrore». In tutto questo discorso ci sono le prove? No, come al solito. Siamo di fronte alle solite teorie di complotto. Nel video intervengono tre persone e nessuno di loro dichiara di essere «operatore del 118». Mentre due di loro raccontano di ambulanze che al semaforo verde accendono la sirena e partono, scene che loro o altri ... Leggi su open.online

