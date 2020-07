Congedo di due anni la residenza col disabile legge 104, quando non è prevista? (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Congedo di due anni prevede l’obbligo di residenza con il familiare con disabilità grave ai sensi della legge 104, tale requisito si intende soddisfatto con la coabitazione o con la dimora temporanea di un anno. Ci sono delle eccezioni inserite ultimamente nella normativa in base ad una sentenza della Cassazione che ha inserito la possibilità del figlio non convivente di fare domanda del Congedo straordinario legge 151, ma con particolari condizioni. Esaminiamo di cosa si tratta rispondendo ad un nostro lettore. Congedo di due anni e residenza con il familiare disabile Salve, ho letto il vostro articolo dove si parla del Congedo straordinario per legge 104 senza obbligo di residenza…io ho mio fratello che è disabile dalla nascita con legge 104 art. 3 comma 3 il quale ha bisogno di assistenza continua in quanto è affetto da ... Leggi su notizieora

