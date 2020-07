Calciomercato Inter, il prossimo colpo sarà un centrocampista: ecco il sogno di Conte (Di lunedì 6 luglio 2020) Il giorno dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna che ha chiuso definitivamente il discorso scudetto, si pensa al Calciomercato in casa Inter per allestire una rosa che possa competere alla pari con la Juventus nel prossimo futuro e le attenzioni in questo momento sono tutte rivolte al centrocampo dopo l’acquisto di Hakimi. Il sogno di Conte ha nome preciso: Vidal! Antonio Conte per dare sostanza al suo centrocampo ha in mente un solo nome, quello di Arturo Vidal, che conosce bene per averlo allenato alla Juve e che è in scadenza con il Barcellona nel 2021. La società blaugrana è pronta a lasciar partire il cileno per non perderlo il prossimo anno a parametro zero ed è quindi pronta ad ascoltare l’offerta che la società nerazzurra proporrà per l’acquisto del cartellino, con la speranza che questo affare possa facilitare ... Leggi su giornal

DiMarzio : Domani @AchrafHakimi a Milano per visite e firma con l’@Inter #calciomercato @SkySport - DiMarzio : C’è la firma sul contratto: @AchrafHakimi all’@Inter fino al 2025 #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Hakimi appena atterrato a Milano: tra poco inizia la prima giornata da giocatore dell’@Inter, visite e firma @SkySport #calciomercato - jrbasket2015 : RT @cmdotcom: #Messi-#Inter, #TronchettiProvera: 'Pronti ad aiutare, ma lo sforzo va chiesto a #Zhang - interistas : RT @fcin1908it: Inter-Tonali, colpo vicino: 'Ecco le cifre finali'. Cellino cede: accordo a molto meno di 50mln - -