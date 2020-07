Black Swan dei BTS batte Hello di Adele: numero 1 su iTunes in 103 Paesi (Di lunedì 6 luglio 2020) Black Swan dei BTS batte Hello di Adele. La rivelazione arriva dai numeri: in 103 Paesi il singolo degli eroi del k-pop è al primo posto su iTunes, la piattaforma di streaming musicale e digital store di casa Apple. Fino ad oggi il record apparteneva al singolo Hello di Adele, il fortunato singolo pubblicato nel 2015 come primo estratto dall'album 25. Hello, inoltre, aveva vinto 3 Grammy Awards come migliore registrazione dell'anno, migliore canzone dell'anno e migliore interpretazione pop solista. Nelle ultime ore si parla di una vera e propria BTS Domination grazie alla scalata che Black Swan, singolo estratto dall'album Map Of The Soul: 7 uscito nel febbraio 2020. amazon box = "B0833VRHN3" Il singolo si colloca in uno dei tanti viaggi introspettivi della boyband sudcoreana di Seul: il cigno nero cui fa riferimento il titolo è quel momento di ... Leggi su optimagazine

_Young_homie : RT @pyrinthenight: sono contenta che black swan abbia raggiunto il primo posto in 104 paesi, è un record più che meritato. l'intero album è… - SerEndIpitYMini : RT @wondervjeon: black swan è arrivata in prima posizione su iTunes in 103 paesi battendo il record tenuto precedentemente da adele con hel… - GoldenxPeach_ : RT @mainellavita: Buongiorno, mi sveglio e scopro che Black Swan ha raggiunto la prima posizione in 103 paesi, superando così il record di… - wantacupofTae : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? ARMY, abbiamo ulteriormente superato il record! 'Black Swan' ha ora raggiunto 104 numeri #1 su #iTunes, il numero pi… - liibeika : RT @blvcktokyo: Ok ok. I Bangtan hanno ufficialmente rotto il record di Adele datato a 5 anni fa Black Swan ha raggiunto la prima posizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Swan Ricercatori, sfida del 'Black Swan' per strategia post-Covid delle imprese SoldiOnline.it Unicredit: il settore cinema in calo del 40%, crollano anche gli investimenti pubblicitari

Seconda tappa da Roma per The Italian Way, una roadmap virtuale organizzata da UniCredit per riflettere con gli stakeholders e gli esperti sui nuovi scenari economici prospettati dal Covid 19 e sulle ...

Ricercatori, sfida del 'Black Swan' per strategia post-Covid delle imprese

Il termine Black Swan, coniato dalla studioso Nassim Taleb per definire un evento estremamente raro, imprevedibile e dalle conseguenze inattese e spesso catastrofiche, è diventato, in questo periodo, ...

Seconda tappa da Roma per The Italian Way, una roadmap virtuale organizzata da UniCredit per riflettere con gli stakeholders e gli esperti sui nuovi scenari economici prospettati dal Covid 19 e sulle ...Il termine Black Swan, coniato dalla studioso Nassim Taleb per definire un evento estremamente raro, imprevedibile e dalle conseguenze inattese e spesso catastrofiche, è diventato, in questo periodo, ...