Autostrade Liguria, ancora traffico e code fino a 11 km. Toti: “Ostaggio di governo-Aspi” (Di lunedì 6 luglio 2020) Continuano i disagi sulle Autostrade della Liguria a causa dei cantieri aperti per la messa in sicurezza delle gallerie. Oggi, in mattinata, le code in alcuni punti hanno superato i 10 chilometri e anche il traffico di Genova ne ha risentito. "La Liguria non può restare ostaggio di una guerra tra governo e Aspi che dura dal giorno dopo il crollo del ponte Morandi", attacca il presidente della Regione Giovanni Toti. La ministra del Trasporti Paola De Micheli replica: Toti "fa campagna elettorale. Stasera, prima del Consiglio dei ministri, prenderò una decisione sui controlli della rete autostradale in Liguria”. Mentre Federlogistica-Conftrasporto avverte: "La gravissima situazione della viabilità in Liguria è destinata purtroppo a durare per settimane”. Leggi su tg24.sky

GiovanniToti : Quante bugie caro Ministro De Micheli. Dice che controlli e lavori sulle #autostrade in #Liguria devo essere fatti… - fattoquotidiano : DISASTRO AUTOSTRADE IN LIGURIA Code infinite e ripetute su tutte le direttrici. Giovanni Toti contro il governo ma… - GiovanniToti : Sulla situazione drammatica delle #autostrade in #Liguria non ho avuto rassicurazioni, il Ministero di Trasporti no… - raffo1900 : RT @M5S_Camera: Autostrade: in Liguria il caos causato da decenni di incuria e silenzi - eughenos : RT @M5S_Camera: Autostrade: in Liguria il caos causato da decenni di incuria e silenzi -