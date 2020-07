Alex Zanardi operato di nuovo: “Situazione complessa” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il dramma del campione dell’handbike, Alex Zanardi, dal 19 giugno in terapia intensiva, operato di nuovo: “Situazione complessa”. Terzo intervento maxillo-facciale per Alex Zanardi, il campione dell’handbike che dal 19 giugno è ricoverato in gravissime condizioni presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Una settimana fa, l’ultimo intervento alla testa e adesso una … L'articolo Alex Zanardi operato di nuovo: “Situazione complessa” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - cagliaripad : Alex Zanardi, terzo intervento chirurgico per il campione - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #AlexZanardi sottoposto a un nuovo intervento per la ricostruzione cranio-facciale -