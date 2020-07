Strage di elefanti in Bostwana: 350 cadaveri trovati dai ranger (Di domenica 5 luglio 2020) Una vera e propria Strage di elefanti quella avvenuta in Bostwana in queste ore. Più di 350 corpi sono stati trovati morti nel nord della nazione, in quella che appare essere una misteriosa morte di massa. Gli scienziati stanno descrivendo l’evento come un “disastro di conservazione”, anche perché la causa della morte ancora è sconosciuta. Strage di elefanti: le prime morti a maggio Le prime morti si sono registrate all’inizio di maggio, ma quando la cifra è salita a 169 elefanti alla fine del mese, gli scienziati hanno cominciato a preoccuparsi a largo raggio. Quel numero è più che raddoppiato verso la metà di giugno, con fonti locali che affermavano di ritenere che circa il 70% delle morti fosse avvenuto nei pressi di alcune pozze d’acqua. In una dichiarazione rilasciata al quotidiano The Guardian, Niall ... Leggi su kontrokultura

