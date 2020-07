Sciame sismico in Irpinia, registrate altre quattro scosse in Alta Irpinia (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoquattro scosse di terremoto registrate tra il territorio di Sant’Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice. I movimenti vanno dal 2.0 fino al 2.9 registrata intorno alle 17.18. Negli ultimi giorni sono diverse le scosse registrate in Irpinia. L'articolo Sciame sismico in Irpinia, registrate altre quattro scosse in Alta Irpinia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

