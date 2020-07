Nathaly Caldonazzo commenta la nuova edizione di Temptation Island, poi confessa: ‘Per me è stato uno shock’ (Di domenica 5 luglio 2020) La nota showgirl ha commentato la nuova edizione ma ha anche ricordato la sua esperienza nel programma con Andrea Ippoliti Nathaly Caldonazzo commenta la nuova edizione Come ricorderete bene, Nathaly Caldonazzo ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip l’anno scorso, edizione condotta da Alessia Marcuzzi. La showgirl ha messo alla prova la sua relazione con Andrea Ippoliti, relazione che dopo il programma è finita molto male. In un’intervista per FanPage.it Nathaly non ha avuto problemi nel dire che secondo lei ci sono già stati comportamenti poco rispettosi nella nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia. Ad esempio, lei ha parlato della coppia formata da Antonio e Annamaria. Lui in quello che ha detto e per come si è comportato non ha portato rispetto alla sua compagna. Invece, tra le altre coppie Nathaly ha trovato che la ... Leggi su kontrokultura

