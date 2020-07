Incidente mortale in autostrada, muore Angela Frusteri di 51 anni (Di domenica 5 luglio 2020) Angela Frusteri, residente nel comune di Sant’Agata Militello, 51 anni, è morta in seguito ad un grave Incidente mortale che si è verificato questa notte in Sicilia, lungo la A20 Palermo-Messina. L’Incidente è avvenuto tra i Comuni di Brolo e Patti, nel Messinese. La donna, Angela Frusteri, ha perso la vita e ci sono anche altre cinque persone rimaste ferite nel tragico schianto. Come detto Angela era residente nel comune di Sant’Agata Militello, ed è morta nello scontro tra due automobili lungo la A20 in direzione di marcia Messina. La donna era originaria di Militello Rosmarino, residente a Sant’Agata Militello e lascia quattro figli. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori della Polizia Stradale, del Distaccamento di Sant’Agata Militello, intervenuti sul posto per i rilievi al comando del sostituto commissario ... Leggi su direttasicilia

