Gruppo VéGé e Pam, le strade si separano (Di domenica 5 luglio 2020) Gruppo VéGé, il primo Gruppo della grande distribuzione organizzata nato in Italia e promotore nel 2012 dell’associazione Aicube, ulteriormente rinforzata nel 2018 con l’ingresso degli amici di Carrefour, ringrazia Gruppo Pam che lascia la centrale d’acquisto, dopo un periodo di collaborazione intensa, costruttiva e proficua. “Quando abbiamo creato Aicube nel 2012 e la nuova Aicube nel 2018, abbiamo sottolineato la missione primaria di avere nel Cliente il nostro faro, assumendoci responsabilmente l’onere e l’onore di offrire ai consumatori prodotti di qualità con i prezzi eticamente più bassi possibili” – dichiara Nicola Mastromartino, presidente di Gruppo VéGé. – “Intendiamo continuare a perseguire con trasparenza ed immutato impegno questi obiettivi e continuare ad essere un ... Leggi su ildenaro

