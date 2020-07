Evasione dal centro migranti: scappano in 47, agente ferito (Di domenica 5 luglio 2020) Valentina Raffa Immagine di repertorio A Comiso due gruppi di tunisini si danno alla macchia. A Pozzallo 7 pregiudicati beffano la supersorveglianza La Sicilia è una bomba ad orologeria. La tensione è altissima dopo la fuga di migranti da due strutture, la tentata fuga da un altro centro e il ferimento di un finanziere e di un poliziotto. La gente è preoccupata e arrabbiata, le forze dell'ordine sono allo stremo. Tutto è accaduto nella giornata di venerdì, come se dietro ci fosse una regia. Dalla struttura «Don Pietro» di contrada Cifali a Comiso sono fuggiti due gruppi di tunisini, uno di 20 e l'altro di 27. Un finanziere in servizio nella struttura ha tentato di bloccare un migrante che ha reagito in maniera violenta per guadagnarsi la fuga. Il finanziere ha riportato diverse ferite alle braccia. I tunisini in questione non ... Leggi su ilgiornale

"Abbiamo poca benzina: tutta quella che c’è la mettiamo nel motore". Il sindaco Alberto Coluccini tira a dritto sull’ipotesi di bilancio riequilibrato. "E’ il frutto della situazione in cui il centros ...

I Carabinieri della Stazione di Brusciano hanno arrestato per evasione e ricettazione A.D.D.,42enne del posto già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari sono andati a casa del 42enne per ...

