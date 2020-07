Cagliari, Zenga: «Atalanta davvero forte. Gol Simeone? Assurdo» (Di domenica 5 luglio 2020) Walter Zenga ha analizzato la sconfitta subita contro l’Atalanta: le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro l’Atalanta. Atalanta – «Il problema è che affronti una squadra veramente forte, che con il gol di oggi ha raggiunto quota 83 segnati. Hanno una qualità non indifferente, però la mia squadra è stata brava. Abbiamo forse concesso qualcosa come è normale che sia perché non puoi tappare tutte le loro fonti di gioco». GOL Simeone – «Il rammarico più grande è il gol di Simeone che credo sia Assurdo. Sarà pure il regolamento, ma quell’annullamento è Assurdo. Ci siamo rimasti male perché comunque è stato un gol bellissimo che ... Leggi su calcionews24

