Cagliari Atalanta 0-1 LIVE: Hateboer fermato dal palo (Di domenica 5 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Atalanta si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Atalanta 0-1 MOVIOLA 49′ palo Atalanta – Secondo legno per i nerazzurri: Hateboer centra il palo con un colpo di testa, poi Pisacane salva sulla linea 46′ Inizio secondo tempo – Riprende in questo istante il match alla Sardegna Arena, nessun cambio nelle due squadre in campo 45’+1 – Fine primo tempo 42′ Atalanta vicina al raddoppio – Malinovski colpisce sporco su un corner dalla destra, si avventa palomino che calcia fuori di pochi centimetri 36′ Muriel spreca – Sutalo trova il colombiano in area con ... Leggi su calcionews24

