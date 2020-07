Brooklyn Nine-Nine: su Italia1 la sitcom su un distretto di polizia americano (Di domenica 5 luglio 2020) Brooklyn Nine Nine Arriva su Italia 1, per la prima volta in chiaro, Brooklyn Nine-Nine, l’irriverente sitcom sulla polizia americana (sì il tempismo non è dei migliori) che ha debuttato su Fox nel 2013. Ambientata nel quartiere omonimo di New York, segue le vicende del fittizio 99º distretto di polizia della cittadina ed è attualmente composta da sette stagioni (le ultime due in onda però su NBC). Trasmessa in passato sul canale pay Comedy Central, la serie debutterà sulla seconda rete Mediaset domani alle 15.00, andando ad arricchire la fascia pomeridiana già occupata da Modern Family, Due Uomini e Mezzo e La Vita secondo Jim. Brooklyn Nine Nine: trama e anticipazioni Il protagonista assoluto di Brooklyn Nine Nine è il detective abile, ma infantile, Jacob “Jake” Peralta (Andy Samberg). Nonostante il record di ... Leggi su davidemaggio

SMSNEWSOFFICIAL : Al via su Italia 1, per la prima volta in chiaro, la serie “Brooklyn Nine-Nine” - fckstiel : Marquei como visto Brooklyn Nine-Nine - 6x10 - Gintars - xo_leiana : Marquei como visto Brooklyn Nine-Nine - 1x5 - The Vulture - xo_leiana : Marquei como visto Brooklyn Nine-Nine - 1x4 - M.E. Time - xo_leiana : Marquei como visto Brooklyn Nine-Nine - 1x2 - The Tagger -

Ultime Notizie dalla rete : Brooklyn Nine Brooklyn Nine-Nine su Italia 1 anche in chiaro si ride con un’improbabile squadra della polizia Dituttounpop Brooklyn Nine-Nine, la serie arriva su Italia 1: trama, cast e anticipazioni

Brooklyn Nine-Nine approda su Italia 1. La serie comedy vincitrice di due Golden Globe e acclamata dalla critica americana arriva per la prima volta... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...

Trama Serie Tv R.I.S. Delitti Imperfetti

Brooklyn Nine-Nine approda su Italia 1. La serie comedy vincitrice di due Golden Globe e acclamata dalla critica americana arriva per la prima volta... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...

Brooklyn Nine-Nine approda su Italia 1. La serie comedy vincitrice di due Golden Globe e acclamata dalla critica americana arriva per la prima volta... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...Brooklyn Nine-Nine approda su Italia 1. La serie comedy vincitrice di due Golden Globe e acclamata dalla critica americana arriva per la prima volta... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...