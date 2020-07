Asti: rave party con 400 persone in barba alle norme anti-Covid 19 (Di domenica 5 luglio 2020) rave party non autorizzato e in barba alle norme anti-coronavirus ad Asti. Polizia e carabinieri sono intervenuti in mattinata per interrompere una festa che stava andando avanti dalla notte precedente. Al rave party organizzato in un’area boschiva di San Martino Alfieri, lungo il fiume Tanaro, stavano partecipando circa 400 persone, senza alcun rispetto dei decreti governativi sul distanziamento. Coronavirus, il bollettino del 4 luglio: nuovi focolai in Emilia Romagna Sono 235 i nuovi casi di coronavirus, il 40,4% dei quali in Lombardia, due nuovi focolai in Emilia Romagna, dove risalgono i positivi All’arrivo delle forze dell’ordine, è stato un fuggi fuggi generale, con i partecipanti che si sono dileguati in diverse direzioni. Secondo i residenti della zona, non è la prima festa non autorizzata che si ... Leggi su blogo

