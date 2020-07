Vietato parlare del lato B di Belen: Vespa punito dai bacchettoni Rai (Di sabato 4 luglio 2020) Era il 1782 e Pierre Choderlos de Laclos ne Le relazioni pericolose scriveva: «Un semplice abitino di cotone mi lascia vedere la morbida rotondità dei fianchi, solo una leggera mussolina le copre il seno; e le mie occhiate furtive, ma penetranti, ne hanno già intuito la forma incantatrice». Nel 1856 Gustave Flaubert descriveva così l'incedere sensuale di Madame Bovary: «Si avvicinò, il seno le si sollevava ritmicamente». Sono due degli innumerevoli affreschi fatti di parole che gli scrittori dedicano da sempre al corpo femminile. Ma accade che nel 2020 Bruno Vespa pubblica il libro Bellissime! Le donne dei sogni italiani dagli anni Cinquanta ad oggi, e subito si scatena l'inquisizione grillina, gli si chiede conto di quelle parole come fossimo nel Medioevo, risucchiati da un moralismo bacchettone che rasenta il ridicolo. Anzi no, va ... Leggi su liberoquotidiano

Era il 1782 e Pierre Choderlos de Laclos ne Le relazioni pericolose scriveva: «Un semplice abitino di cotone mi lascia vedere la morbida rotondità dei fianchi, solo una leggera mussolina le copre il s ...

