Venezia, Felicioli è guarito dal Covid-19 (Di sabato 4 luglio 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, il Venezia ha annunciato la guarigione di Gian Filippo Felicioli dal coronavirus Il difensore del Venezia, Gian Filippo Felicioli, è guarito dal Covid-19. L’ex giocatore del Milan è infatti risultato negativo al secondo test tampone previsto dal protocollo. Nei prossimo giorni il giovane calciatore si sottoporrà ad ulteriori test specifici e propedeutici al rientro in squadra e potersi quindi allenare regolarmente nel gruppo. Per Felicioli è così finito l’incubo del coronavirus e può concludere la propria stagione in Serie B. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

