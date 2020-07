Tra sogno e realtà, la sorprendente ammissione di Rivaldo: “Messi e Ronaldo insieme alla Juve si può” (Di sabato 4 luglio 2020) Sarebbe un colpo pazzesco, un investimento clamoroso che metterebbe nella stessa squadra i due giocatori più forti dell’ultimo decennio. Stephen Lovekin/Getty ImagesStiamo parlando di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che, secondo Rivaldo, potrebbero anche giocare insieme nella Juventus. L’ex calciatore brasiliano lo ha ammesso ai microfoni di Betfair senza alcuna remora: “penso che alcuni agenti stiano già sognando la coppia Messi-Ronaldo alla Juve. Sarebbe un boom pazzesco, penso che i bianconeri con la spinta che avrebbero per visibilità e marketing, recupererebbero qualsiasi investimento in poco tempo. Vederli insieme sarebbe un evento storico, molti sponsor credo che se lo augurerebbero e per questo potrebbe essere una possibilità“.L'articolo Tra sogno e realtà, la sorprendente ammissione di Rivaldo: “Messi e ... Leggi su sportfair

«Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e ...

Avellino, che il sogno abbia inizio: i lupi voltano pagina

Partita scialba, senza aspettative. Ed è per questo che il cosiddetto “pareggio-sconfitta” in casa della Ternana, valevole per il primo turno dei Play-Off di Serie C, propone forse più gioie che rimpi ...

