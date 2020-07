Stagione 4 Fortnite già nei pensieri di Epic Games, quando potrebbe arrivare? (Di sabato 4 luglio 2020) Dite che per parlare della Stagione 4 di Fortnite è troppo presto? Non secondo i ragazzi di Epic Games. Continua indomito il lavoro del team di sviluppo, sempre pronto a proiettarsi verso il futuro. E quello del Battle Royale promette di essere un futuro come sempre ricco di contenuti. D'altronde gli ultimi anni hanno rappresentato una garanzia sotto questo punto di vista, con gli utenti che sono stati “rimpinzati” di feature. Dai crossover agli eventi a tema, con concerti e proiezioni che di recente hanno animato la scena videoludica del titolo. Una strada ben definita quella che si para dinanzi anche con la Stagione 4 di Fortnite di questo secondo Capitolo. Ma cosa ci riservano effettivamente i prossimi mesi? Stagione 4 di Fortnite, già programmato il lancio? Difficile fare una stima precisa e chiara fin da ora di quello che sarà il Battle ... Leggi su optimagazine

ReGamertron : RT @BohoQueen4: DOVE TROVARE le MONETE XP FORTNITE Settimana 3 Stagione 3 CAPITOLO 2 #GamingCommunity #Gaming #Fortnite - BohoQueen4 : DOVE TROVARE le MONETE XP FORTNITE Settimana 3 Stagione 3 CAPITOLO 2 #GamingCommunity #Gaming #Fortnite - GiocareOra : Fortnite Chapter 2 Stagione 3 Settimana 4 - sfide mappe settimanali - tuttoteKit : #Fortnite Stagione 3: guida alle sfide della settimana 3 #Android #EpicGames #IOS #NintendoSwitch #PC #PS4 #XboxOne… -