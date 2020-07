Spalletti: «Ho avuto la fortuna di lavorare all’Inter. Dzeko? È fantastico» (Di sabato 4 luglio 2020) Luciano Spalletti ha parlato in una lunga intervista concessa ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole Luciano Spalletti ha parlato in una lunga intervista concessa ai canali ufficiali della Lega Serie A. Il passaggio sull’esperienza all’Inter. INTER – «Il calcio è il cuore del mondo, batte allo stesso modo ovunque. Chi lo ama, gioca sempre in casa e mai in trasferta. Ho consumato km di strada con il calcio, andando ad acchiappare tutte le sensazioni più belle. Ho avuto la fortuna di lavorare all’Inter, a Milano ho potuto vivere le emozioni dentro quello stadio che è la Scala del Calcio e forse uno dei più bei stadi d’Italia. Nel calcio, spesso, si trovano i sogni dei bambini, le scale – nel suo giardino, ndr – sembrano fatte apposta per andarli ad incontrare». Dzeko – «Ha la ... Leggi su calcionews24

