Serie A 2019/2020, trentesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn (Di sabato 4 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Weekend ricco di big match che possono riscrivere la classifica di questo campionato che entra ormai nel suo rush finale. Juventus-Torino apre le danze sabato, poche ore dopo c’è Lazio-Milan. Domenica un Napoli-Roma ormai ridotto all’Europa League, mentre Inter-Bologna è meno scontata di quanto si possa pensare. Di seguito i telecronisti che racconteranno i match. Sabato 4 luglio 2020 ore 17.15 Juventus-Torino su Sky Sport Serie A Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani ore 19.30 Sassuolo-Lecce su Sky Sport Serie A Telecronaca: Antonio Nucera e Carolina Morace ore 21.45 Lazio-Milan su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin Domenica 5 luglio 2020 ore 17.15 Inter-Bologna su Dazn Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero ore 19.30 ... Leggi su sportface

