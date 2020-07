Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli e la ex Laura Freddi faccia a faccia. E lui reagisce così (Di sabato 4 luglio 2020) Solo qualche giorno fa si è tornati a parlare di Laura Freddi e di Sonia Bruganelli, rispettivamente ex fidanzata e moglie di Paolo Bonolis. Tutto perché Sonia ha ripostato un vecchio articolo in cui Laura spendeva belle parole sul conduttore. Ha quindi condiviso lo screenshot dell’articolo sul suo profilo Instagram e ironizzato: “Sempre sul pezzo!”. Poi, sotto al suo post, ha precisato: “Laura? Assolutamente corretta. Mi fa ridere che ogni tanto tornino vecchie interviste”. Inutile dire che il gossip si è subito acceso. Ma ora, a distanza di pochissimo, ecco la Bruganelli intervistare proprio la ex del suo attuale marito. Sedute l’una vicina all’altra, in diretta sul web per svelare una volta per tutte la verità. La reazione di Bonolis? “Ma perché state facendo questa cosa?”, ha detto ad un certo ... Leggi su caffeinamagazine

