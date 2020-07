Orlando, il Palermo calcio giocherà al “Barbera” (Di sabato 4 luglio 2020) Oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, insieme agli assessori Paolo Petralia Camassa e Roberto D'Agostino e al Capo di Gabinetto, Sergio Pollicita, ha incontrato a Palazzo delle Aquile, i rappresentanti della Consulta d'indirizzo della ASD Palermo, il Presidente Leonardo Guarnotta, l'avvocato Santi Magazzù e l'ex attaccante rosanero Vito Chimenti. Durante l'incontro Orlando ha ribadito l'impegno perché nel più breve tempo possibile "e certamente entro la fine di luglio in tempo utile per la presentazione dei documenti necessari per l'iscrizione al campionato di C" si giunga ad una soluzione per l'affidamento alla società dello Stadio "Renzo Barbera", "rispetto al quale - ha detto Orlando - non vi sono alternative di sorta perché la squadra di Palermo non può che giocare a Palermo".Inoltre, il primo cittadino del capoluogo siciliano ha ... Leggi su ilfogliettone

AnnaIngram665 : RT @ComunePalermo: #SportPA - Calcio. Orlando a Consulta: 'Squadra di Palermo giocherà a Palermo' - MeridioNews : Palermo Calcio, buone notizie sul Renzo Barbera Orlando: «Entro fine mese chiudiamo concessione» - ComunePalermo : #SportPA - Calcio. Orlando a Consulta: 'Squadra di Palermo giocherà a Palermo' - PalermoToday : La rassicurazione di Orlando: 'Il Palermo non può che giocare al Barbera' - ILOVEPACALCIO : La nota del sindaco #Orlando: “Il #Palermo giocherà al #Barbera” - Ilovepalermocalcio -