Muore a 3 anni di cancro: per i medici aveva solo una caviglia slogata (Di sabato 4 luglio 2020) Logan Maclean aveva tre anni quando è stato ucciso dalla forma di cancro più letale per i bambini, un glioma pontino intrinseco diffuso. Una nonna col cuore spezzato dopo la morte del nipote per un tumore al cervello ha raccolto oltre 100.000 firme con la sua petizione per chiedere ulteriori ricerche sul cancro infantile. Logan … L'articolo Muore a 3 anni di cancro: per i medici aveva solo una caviglia slogata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fattoquotidiano : Usa, sparatoria in un centro commerciale in Alabama: muore un bambino di 8 anni. Altre tre persone sono rimaste fer… - HuffPostItalia : Tragedia nel ciclismo: Roberta Agosti muore a 51 anni, travolta da un camion - zazoomblog : Morso da uno squalo muore un uomo di 36 anni in Australia - #Morso #squalo #muore #Australia - OnlusAvisl : Roberta Agosti, 51 anni, è morta sul colpo. Velo, che era con lei, ex corridore professionista, è al vertice della… - GazzettaDelSud : Morso da uno squalo, muore un uomo di 36 anni in Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Tragedia nel ciclismo: Roberta Agosti muore a 51 anni, travolta da un camion L'HuffPost Flash mob per ospedale di Sestri Levante: 350 persone. Comunicati contrapposti

Un flash mob, e un comunicato degli organizzatori (maggioranza in Comune), i quali premono perché l’ospedale di Sestri Levante, sia più -e non meno- utilizzato. Di seguito pubblichiamo le ragioni dell ...

Scontro all’imbocco dell’autostrada a Carisio: muore una donna biellese di 82 anni

Incidente mortale stamattina a Carisio, all’imbocco del casello autostradale per immettersi sulla A4 Milano-Torino. Due auto si sono scontrate. A bordo dei veicoli c’erano tre persone in totale: una d ...

Un flash mob, e un comunicato degli organizzatori (maggioranza in Comune), i quali premono perché l’ospedale di Sestri Levante, sia più -e non meno- utilizzato. Di seguito pubblichiamo le ragioni dell ...Incidente mortale stamattina a Carisio, all’imbocco del casello autostradale per immettersi sulla A4 Milano-Torino. Due auto si sono scontrate. A bordo dei veicoli c’erano tre persone in totale: una d ...