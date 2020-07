Milan, Calhanoglu: «Ho preso una botta. Vogliamo l’Europa League» (Di domenica 5 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha commentato la vittoria ottenuta contro la Lazio: le dichiarazioni dell’esterno del Milan Hakan Calhanoglu, esterno del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo sulla Lazio. INFORTUNIO – «Sento un po’ male, ho preso una botta al polpaccio. Spero di esserci già con la Juventus». PRESTAZIONE – «Siamo concentrati in tutte le partite, contro la Spal abbiamo sbagliato ma oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo iniziato bene con forza e cuore, non abbiamo mai mollato. Dobbiamo continuare così». EUROPA League – «Noi Vogliamo tornare in Europa League, era fondamentale vincere oggi. La Lazio è una squadra forte ma noi guardiamo solo a noi, partita per partita». IBRAHIMOVIC – «È una brava persona che ci aiuta anche in ... Leggi su calcionews24

SkySport : LAZIO-MILAN 0-3 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (23') ? rig. #Ibrahimovic (34') ? #Rebic (59') ??… - Sport_Mediaset : #LazioMilan 0-3: #Calhanoglu-#Ibra-#Rebic spengono i sogni scudetto biancocelesti. I rossoneri approfittano della s… - pisto_gol : Lazio-Milan 0:3 Il Milan batte con pieno merito all’Olimpico una Lazio brutta e nervosa. Romagnoli, Calhanoglu e Ib… - sportli26181512 : Calhanoglu a DAZN: 'Ho preso una botta, spero di esserci con la Juve. Oggi forza e cuore': Hakan Calhanoglu è stato… - GermanoDottori : RT @DAZN_IT: Milan spaziale all’Olimpico ?? Calhanoglu, Ibra e Rebic affossano la Lazio ?? #LazioMilan termina 0-3 #DAZN -