Marcuzzi e Stefano, reazione di Belen al gossip e rapporto con Gianmaria (Di sabato 4 luglio 2020) Giornate torride e gossip rovente: nelle scorse ore Dagospia ha lanciato uno scoop rumorosissimo, affermando che dietro alla rottura sentimentale tra Belen Rodrguez e Stefano De Martino ci sarebbe stato un amore clandestino tra quest’ultimo e Alessia Marcuzzi. Subito dopo l’uscita dello spiffero il danzatore napoletano si è fiondato sui suoi profili social, bollando il … L'articolo Marcuzzi e Stefano, reazione di Belen al gossip e rapporto con Gianmaria proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - sourcherriezs : Stefano: Sono a Roseto degli abruzzi #belen: Come dici ti sei fatto la Marcuzzi - rosso_ciliegia : RT @PamelaFerrara: La decadenza di una società è evidente quando Stefano De Martino dichiara di essere consapevole della posizione mediatic… - RapunzelHope : Ricapitolando: 1)Stefano de Martino tradisce Belen. 2)Stefano de Martino lascia Belen perché lei è sempre circondat… - AdaRitorno : Stefano protagonista di un probabile scandalo hot con la Marcuzzi ma in tendenza ci troviamo #Belen. De Martino, c… -

Il mondo del gossip è letteralmente impazzito dopo la notizia rilasciata da Dagospia sulla storia d’amore tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Relazione che, però, non esiste e non è mai esistit ...Il conduttore tv Stefano De Martino chiarisce in alcune storie su Instagram: "Una piccola rettifica, perchè tra tutte le cose che sono girate sul web in queste settimane, questa fake news è la più gra ...