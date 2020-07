L’incontrollabile maestria di sputtanare la propria esistenza e quella degli altri (Di sabato 4 luglio 2020) «Il pudore, tutto sommato, non se lo sono inventato i preti. Assieme alla parola, è ciò che distingue gli uomini dalle bestie». (Pietro Germi, 1962) Ogni fenomeno sociale ha il suo Agro Pontino, e quindi persino le telecamere sui telefoni hanno fatto cose buone. Se uno che passava di lì e come tutti aveva un telefono in tasca non avesse ripreso l’uccisione di George Floyd, gli americani non si sarebbero improvvisamente svegliati scoprendo d’avere una polizia più isterica di quanto sia accettabile. Di recente vedevo un filmato girato nella palestra della Diaz, la scuola di Genova dove diciannove anni fa pensarono bene di massacrare di botte gente che dormiva, e pensavo che, se oggi una roba così non potrebbe accadere, è perché dopo il primo minuto ci sarebbero già filmati caricati su qualunque social, ... Leggi su linkiesta

