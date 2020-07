Legittimo il licenziamento del dipendente che non rende (Di sabato 4 luglio 2020) Legittimo il licenziamento del dipendente poco diligente e svogliatoIl licenziamento non è giustificato: la redazione del piano è mansione nuovaLegittimo il licenziamento del dipendente inefficienteLegittimo il licenziamento del dipendente poco diligente e svogliatoTorna su Con la sentenza 13625/2020 (sotto allegata) la Cassazione Sezione Lavoro dichiara Legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice a un suo dipendente, responsabile di svariate inadempienze e incurie nell'espletamento di un compito centrale delle sue mansioni dopo un periodo di formazione progressiva. Integra giustificato motivo soggettivo infatti l'inadempimento del lavoratore riconducibile a trascuratezza e incuria, perché si ripercuote inevitabilmente sul suo rendimento lavorativo. Ma come sono arrivati ... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : Legittimo il licenziamento del dipendente che non rende - StudioCanu : Legittimo il licenziamento del dipendente che non rende - AvvCanu : Legittimo il licenziamento del dipendente che non rende - StudioCataldi : Legittimo il licenziamento del dipendente che non rende: Legittimo il licenziamento del… - antoniodimaio75 : RT @lavoroediritto: Legittimo il licenziamento del dipendente che non comunica di aver riscontrato la manomissione del sistema di sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Legittimo licenziamento Legittimo il licenziamento del dipendente che non rende Studio Cataldi Recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova

Come si manifesta il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova e quando, eventualmente, contestarlo. Prima di sottoscrivere un contratto di lavoro, in particolare quando si tratta di as ...

Sanità, Piazza sospesa, porto: Spezia, il sindaco Peracchini a tutto campo / L'INTERVISTA

La Spezia, 4 luglio 2020 - Una riflessione a tutto campo sulle grandi sfide amministrative che attendono il Comune. Ma anche una discussione seria sulle prospettive, a breve e lungo termine, innescate ...

Come si manifesta il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova e quando, eventualmente, contestarlo. Prima di sottoscrivere un contratto di lavoro, in particolare quando si tratta di as ...La Spezia, 4 luglio 2020 - Una riflessione a tutto campo sulle grandi sfide amministrative che attendono il Comune. Ma anche una discussione seria sulle prospettive, a breve e lungo termine, innescate ...