Insigne: "Ammutinamento un errore e paghiamo. Ancelotti? Non ci bacchettava! Addio? Mai pensato..." (Di sabato 4 luglio 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato del momento della squadra, di Gattuso ma anche di Ancelotti. Leggi su tuttonapoli

ROI05841958 : RT @claudioruss: Insigne: 'Inizio di stagione deludente? Grande rimpianto, resta l’amarezza. Rifare l'ammutinamento? No, fu un errore, abbi… - areanapoliit : L'intervista a Lorenzo Insigne - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Insigne: 'Inizio di stagione deludente? Grande rimpianto, resta l’amarezza. Rifare l'ammutinamento? No, fu un errore, abbi… - claudioruss : Insigne: 'Inizio di stagione deludente? Grande rimpianto, resta l’amarezza. Rifare l'ammutinamento? No, fu un error… - tuttonapoli : Insigne: 'Ammutinamento fu un errore. Ancelotti? Non ci bacchettava! Mai pensato di andar via...' -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Ammutinamento Lorenzo Insigne capitano del Napoli pentito: «L’ammutinamento fu un errore, che abbiamo pagato» Corriere della Sera Insigne: "L'ammutinamento fu un errore! Ad Ancelotti ripetevo sempre una cosa. Mai pensato di andare via"

Lorenzo Insigne, capitano dell Napoli, è stato protagonista di una intervista al Corriere della Sera. Tanti gli spunti offerti dall'attaccante napoletano: "Con l'Atalanta non una delle sue migliori pa ...

Insigne: "Ammutinamento un errore e paghiamo. Ancelotti? Non ci bacchettava! Addio? Mai pensato..."

Intervistato dal Corriere della Sera, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato del momento della squadra, di Gattuso ma anche di Ancelotti. Di seguito alcuni stralci: "Con l'Atalanta non una ...

Lorenzo Insigne, capitano dell Napoli, è stato protagonista di una intervista al Corriere della Sera. Tanti gli spunti offerti dall'attaccante napoletano: "Con l'Atalanta non una delle sue migliori pa ...Intervistato dal Corriere della Sera, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato del momento della squadra, di Gattuso ma anche di Ancelotti. Di seguito alcuni stralci: "Con l'Atalanta non una ...