Il VAR riapre il derby di Torino: rigore concesso per mani di De Ligt (Di sabato 4 luglio 2020) Il primo tempo tra Juventus e Torino sembrava più che sufficiente per anticipare l’andamento della partita, con i bianconeri avanti 2-0, ma proprio nei minuti di recupero si è verificato l’episodio che ha riaperto la gara. La conclusione da fuori area di Verdi viene deviata da De Ligt, Maresca fa segno che si può giocare ma Irrati al VAR controlla il tocco sospetto. Il pallone colpisce prima la coscia del difensore, poi il braccio che è però troppo largo. Il direttore di gara richiamato alla on-field review ci mette pochi secondi a correggere la propria decisione iniziale: calcio di rigore per il Torino, dunque, e cartellino giallo per l’olandese che era anche diffidato e salterà il Milan. Dal dischetto va Belotti, che trasforma e ridà speranza al Toro per la ripresa. L'articolo Il VAR riapre il derby di Torino: rigore ... Leggi su ilnapolista

Nonostante alcune buone giocate offensive, a fine primo tempo è la Juventus sopra nel risultato per 2-1. I granata ci provano e trovano anche alcuni buoni spunti, ma i bianconeri sono bravi a crearsi ...

