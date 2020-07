Il mondiale di Giovinazzi comincia in nona fila Automobilismo, formula 1: gran premio d'Austria, pilota pugliese diciottesimo in qualifica (Di domenica 5 luglio 2020) Le prove ufficiali hanno visto piazzarsi le due Alfa Romeo con il terzultimo e il penultimo tempo. Così Kimi Raikkonen parte oggi diciannovesimo e nella fila davanti si trova Antonio Giovinazzi, in griglia di partenza del gran premio d’Austria. Il primo del campionato mondiale 2020 di formula 1 di Automobilismo. La prossima settimana, sempre nel circuito dello Spielberg, la replica: secondo gp della stagione. (foto: tratta da profilo twitter di Antonio Giovinazzi) L'articolo Il mondiale di Giovinazzi comincia in nona fila <span class="subtitle">Automobilismo, formula 1: gran premio d'Austria, pilota pugliese diciottesimo in qualifica</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Ruda97_Official : Antonio #Giovinazzi, su #AlfaRomeo, monta una nuova Centralina Elettrica [CE] sulla sua monoposto, non inizia nel m… -

Ultime Notizie dalla rete : mondiale Giovinazzi Giovinazzi, dal grande sogno Ferrari all’incognita di un Mondiale in Alfa Romeo La Gazzetta del Mezzogiorno F1, GP d'Austria

Lewis Hamilton ha ottenuto il giro più veloce anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, weekend inaugurale del Mondiale 2020. Prologo alle qualifiche. L'inglese de ...

F1, il buon venerdì di Antonio Giovinazzi. Costantemente davanti a Kimi Raikkonen

Buon avvio di stagione almeno dal punto di vista personale per Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano in griglia nel Mondiale di Formula 1 2020. Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio ...

Lewis Hamilton ha ottenuto il giro più veloce anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, weekend inaugurale del Mondiale 2020. Prologo alle qualifiche. L'inglese de ...Buon avvio di stagione almeno dal punto di vista personale per Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano in griglia nel Mondiale di Formula 1 2020. Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio ...