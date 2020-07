Guerini: "A Napoli poteva succedere il patatrac, ma Gattuso ha trasmesso i suoi valori" (Di sabato 4 luglio 2020) Vincenzo Guerini, ex azzurro e ora allenatore, è intervenuto nel corso del 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il merito di Gattuso è stato quello di ricompattare una situazione non facile. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Guerini: “Bernardeschi potrebbe esaltarsi in una piazza come Napoli, sarebbe la squadra adatta a lui” - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: L’EX - Guerini: 'Bernardeschi potrebbe esaltarsi in una piazza come Napoli, sarebbe la squadra adatta a lui' https://t… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: L’EX - Guerini: 'Bernardeschi potrebbe esaltarsi in una piazza come Napoli, sarebbe la squadra adatta a lui' https://t… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: L’EX - Guerini: 'Bernardeschi potrebbe esaltarsi in una piazza come Napoli, sarebbe la squadra adatta a lui' https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L’EX - Guerini: 'Bernardeschi potrebbe esaltarsi in una piazza come Napoli, sarebbe la squadra adatta a lui' https://t.… -