Dzeko Juventus, “Tuttosport”: inserimento a sorpresa di Paratici (Di sabato 4 luglio 2020) Dzeko Juventus – I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo numero 9, di un successore di Gonzalo Higuain. Milik e Gabriel Jesus gli obiettivi principali, Jimenez il terzo incomodo, tre nomi tuttavia non semplici da raggiungere per motivi diversi. Dzeko, invece, è decisamente più alla portata, dati anche gli eccellenti rapporti con la Roma. Infatti nelle ultime ore Paratici è piombato fortemente sul bosniaco della Roma. Dzeko Juventus, Paratici piomba sul bosniaco Stando a Tuttosport, sul 34enne bomber bosniaco è piombata pure la Juventus. Si tratta di una notizia molto importante perché conferma come i bianconeri e l’inter siano sugli stessi obiettivi di mercato. La crescita esponenziale dei nerazzurri li ha portati a trattare calciatori che fino a ieri erano considerati solo da “Juve”. Il giallo ... Leggi su juvedipendenza

