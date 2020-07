Detenuto straniero colpisce con un pugno in faccia un agente che sbatte violentemente la testa a terra (Di sabato 4 luglio 2020) Non si fermano le violenze in carcere. E a farne le spese sono gli agenti. Nell’istituto di Castrovillari un Detenuto straniero ha aggredito un assistente capo della polizia penitenziaria. L’agente, addetto al magazzino detenuti, si trovava sul piano detentivo a consegnare i pacchi postali. Il Detenuto straniero, senza alcun motivo, l’ha colpito con un violento pugno al volto. Le conseguenze dell’aggressione del Detenuto L’agente, cadendo a terra, ha sbattuto violentemente la testa e la schiena. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti penitenziari accorsi immediatamente sul posto. Hanno evitato che le cose finissero molto male. La vittima dell’aggressione è stata portata in ospedale. La protesta dei poliziotti penitenziari «Crediamo», scrive Vincenzo Ventura, dell’Uspp Calabria, «che occorre trasferire il ... Leggi su secoloditalia

