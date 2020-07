Coronavirus, continuano ad aumentare i contagi, il 40,4% in Lombardia. Da ieri 21 le nuove vittime (Di sabato 4 luglio 2020) Non che siano gravi i numeri forniti poco fa dalla Protezione civile in merito alla situazione Coronavirus nel Paese, tuttavia c’è da notare che oggi, rispetto ai giorni scorsi, solo 5 regioni non registrano nuovi casi: Val D’Aosta, Marche, Molise, Basilicata, e Sardegna. Poi, rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore (quinto giorno consecutivo), sono aumentati anche i contagi: 235 (ieri erano stati 223) e, di questi, 95 casi sono stati registrati in Lombardia, regione che detiene ben il 40,4% del totale in nel Paese. I casi totali sono 241.419 Per quel che riguarda invece le vittime, nelle ultime 24 ore sono state 21, portando così il totale delle vittime a 34.854 persone. Prosegue positivo il trend dei guariti, ora giunti a 191.944, grazie ai 477 registrati da ieri. Negli ospedali, ricoverati con sintomi, ci sono ancora 940 pazienti, comunque 16 in meno ... Leggi su italiasera

