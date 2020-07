Cisl, Furlan a Conte “Investimenti per ripartire” (Di sabato 4 luglio 2020) “Chiediamo investimenti importanti e fondamentali per dare un futuro al Paese”: a dirlo Annamaria Furlan, leader della Cisl, a margine del Consiglio della Uil che ha eletto Bombardieri nuovo segretario. cln/fsc/red <div>Cisl, Furlan a Conte “Investimenti per ripartire”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Radio1Rai : Rapporto #Istat ???@FurlanAnnamaria @CislNazionale a @Radio1VivaVoce: 'll #Covid ha accelerato processi negativi, in… - Notiziedi_it : Cisl, Furlan a Conte “Investimenti per ripartire” - CorriereCitta : Cisl, Furlan a Conte “Investimenti per ripartire” - Pippo_Moscuzza : RT @CislNazionale: ??Su Labortv l'intervista integrale rilasciata da @FurlanAnnamaria a @Radio1VivaVoce sul Rapporto #Istat. E per saperne d… - Franco56494892 : RT @CislNazionale: ??Su Labortv l'intervista integrale rilasciata da @FurlanAnnamaria a @Radio1VivaVoce sul Rapporto #Istat. E per saperne d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl Furlan Cisl, Furlan a Conte "Investimenti per ripartire" - Ildenaro.it Il Denaro Cisl, Furlan a Conte "Investimenti per ripartire"

"Chiediamo investimenti importanti e fondamentali per dare un futuro al Paese": a dirlo Annamaria Furlan, leader della Cisl, a margine del Consiglio della Uil che ha eletto Bombardieri nuovo segretari ...

Bombardieri nuovo leader Uil: il governo? aspetto i fatti

«Se anche cambia il timoniere, la rotta resta la medesima» sostiene il nuovo segretario generale del sindacato. Che al governo chiede di riformare il Fisco e gli ammortizzatori sociali e di regolament ...

"Chiediamo investimenti importanti e fondamentali per dare un futuro al Paese": a dirlo Annamaria Furlan, leader della Cisl, a margine del Consiglio della Uil che ha eletto Bombardieri nuovo segretari ...«Se anche cambia il timoniere, la rotta resta la medesima» sostiene il nuovo segretario generale del sindacato. Che al governo chiede di riformare il Fisco e gli ammortizzatori sociali e di regolament ...